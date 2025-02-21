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Война 2025

На Сумщине за сутки – почти 140 взрывов, есть повреждения

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 05:02
На Сумщине за сутки – почти 140 взрывов, есть повреждения
последствия ударов по сумщине, фото: прокуратура области

В течение прошлого дня россияне совершили 73 обстрела приграничья Сумской области, есть повреждения.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 139 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: Сумскую громаду враг атаковал БПЛА. В результате атаки повреждены частные домовладения.

В Краснопольской громаде зафиксировали 38 взрывов: оккупанты били из минометов, FPV-дронами, сбросили ВОГ с БпЛА.

36 взрывов прозвучало в Великописаревской громаде. Враг бил из минометов, артиллерии, атаковал FPV-дроном, совершил обстрел НАР, сброс ВОГ с БпЛА.

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В Юнаковской громаде зафиксировали атаку FPV-дрона, артиллерийский и минометные обстрелы, пуск КАБов - 23 взрыва.

На Эсманьскую громаду россияне сбросили 6 мин.

На Глуховскую и Путивльскую громаду были сбросы ВОГ с БпЛА - 2 взрыва.

Шалигинскую и Новослободскую громады захватчики атаковали FPV-дронами - 5 взрывов.

Середино-Будская громада тоже была под ударом FPV-дронов, также на ее территории был сброс ВОГ с БпЛА - 6 взрывов.

По Хотинской громаде враг ударил из артиллерии, минометов, FPV-дронов и осуществил пуск КАБ - 9 взрывов.

Белопольскую общину атаковал БпЛА, сбросил ВОГ с БпЛА - 5 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрыв
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