Спікер Джонсон про законопроєкт на підтримку України: На це немає жодного апетиту

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту на підтримку України "немає жодного апетиту".

Джерело: Джонсон на сцені Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні в четвер, цитує "Укрінформ"

Деталі: На запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі, спікер відповів: "Слухайте, на це немає жодного апетиту".

Реклама:

Джонсон при цьому звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"

При цьому спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.

"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", – зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Джонсон вже заявляв, що "не має бажання далі фінансувати Україну".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Твердження Трампа щодо низького рейтингу Зеленського заперечив і експрем'єр Британії Борис Джонсон, заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа.