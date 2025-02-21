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Война 2025

Спикер Джонсон о законопроекте в поддержку Украины: На это нет никакого аппетита

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 06:48
Спикер Джонсон о законопроекте в поддержку Украины: На это нет никакого аппетита
фото: getty images

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта в поддержку Украины "нет никакого аппетита".

Источник: Джонсон на сцене Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне в четверг, цитирует "Укринформ"

Детали: На вопрос ведущего о том, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, спикер ответил: "Слушайте, на это нет никакого аппетита".

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Джонсон при этом обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет!"

При этом спикер-республиканец отметил, что нужно эту войну довести до конца. Кроме того, по его словам, европейские союзники также понимают необходимость этого.

"Президент Трамп абсолютно прав, пора с этим покончить", - отметил Джонсон, добавив, что президент США может это сделать.

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Напомним: Джонсон уже заявлял, что "не имеет желания дальше финансировать Украину".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Утверждение Трампа относительно низкого рейтинга Зеленского опроверг и экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявив, что рейтинг украинского президента близок к рейтингу самого Трампа.

СШАпомощь Украинероссийско-украинская война
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