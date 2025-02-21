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Війна 2025

Мінус 52 артсистеми і 1 280 солдатів – втрати РФ за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 21 лютого 2025, 07:20
Мінус 52 артсистеми і 1 280 солдатів – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 280 окупантів, 52 артилерійських системи, 18 ББМ та 12 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 864 860 (+1 280) осіб,
  • танків – 10 146 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 21 130 (+18) од,
  • артилерійських систем – 23 462 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 295 (+4) од,
  • засобів ППО – 1 080 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 156 (+135) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 104 (+143) од,
  • спеціальної техніки – 3 753 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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