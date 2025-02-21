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Война 2025

Минус 52 артсистемы и 1 280 солдат – потери РФ за сутки

Ирина БалачукПятница, 21 февраля 2025, 07:20
Минус 52 артсистемы и 1 280 солдат – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 280 оккупантов, 52 артиллерийских системы, 18 ББМ и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 864 860 (+1 280) человек,
  • танков – 10 146 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 130 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 23 462 (+52) ед,
  • РСЗО – 1 295 (+4) ед,
  • средств ПВО – 1 080 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 156 (+135) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 104 (+143) ед,
  • специальной техники – 3 753 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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