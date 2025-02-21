Минус 52 артсистемы и 1 280 солдат – потери РФ за сутки
Пятница, 21 февраля 2025, 07:20
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 280 оккупантов, 52 артиллерийских системы, 18 ББМ и 12 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 864 860 (+1 280) человек,
- танков – 10 146 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 21 130 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 23 462 (+52) ед,
- РСЗО – 1 295 (+4) ед,
- средств ПВО – 1 080 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 156 (+135) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 104 (+143) ед,
- специальной техники – 3 753 (+1) ед.
Данные уточняются.