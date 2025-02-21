На фронті відбулось 121 боєзіткнення за добу – Генштаб

За минулу добу на фронті Сили оборони України 121 раз вступали у бій із росіянами, найчастіше на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку вчора (20 лютого – ред.) українські війська відбили 3 атаки противника біля Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські військові зупинили 5 атак ворога. Окупанти зосередили основні зусилля в районах Ямполівки та Колодязів.

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На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, українські оборонці відбили 2 ворожі атаки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 4 спроби загарбників прорватися біля Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог 10 разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 34 атаки противника. Найбільша активність ворожих військ зафіксована біля Променя, Покровська, Піщаного, Лисівки, Водяного Другого, Сергіївки, Надіївки, Богданівки, Срібного, Андріївки, Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують армію РФ. Окупанти 12 разів намагалися прорвати оборону біля Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, але отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку російські війська 3 рази намагалися просунутися біля Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів українських позицій у районах Новоандріївки та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог учора не проводив активних дій.

На Курському напрямку триває українська операція. Вчора російські війська 29 разів штурмували українські позиції, завдали 19 авіаударів, скинули 25 КАБ та здійснили 479 обстрілів, у тому числі 9 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань немає.