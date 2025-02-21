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Война 2025

На фронте произошло 121 боестолкновение за сутки – Генштаб

Украинская правдаПятница, 21 февраля 2025, 08:22
На фронте произошло 121 боестолкновение за сутки – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте Силы обороны Украины 121 раз вступали в бой с россиянами, чаще всего на Покровском направлении. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 3 ракетных и 93 авиационных ударов, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, из них 129 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2650 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении вчера (20 февраля – ред.) украинские войска отбили 3 атаки противника у Волчанска и Западного.

На Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений вблизи Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские военные остановили 5 атак врага. Оккупанты сосредоточили основные усилия в районах Ямполовки и Колодязов.

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На Северском направлении, вблизи Белогоровки, украинские защитники отбили 2 вражеские атаки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 4 попытки захватчиков прорваться у Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг 10 раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 34 атаки противника. Наибольшая активность вражеских войск зафиксирована у Луча, Покровска, Песчаного, Лисовки, Водяного Второго, Сергеевки, Надеевки, Богдановки, Серебряного, Андреевки, Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают армию РФ. Оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону возле Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного, но получили отпор.

На Гуляйпольском направлении российские войска 3 раза пытались продвинуться возле Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов украинских позиций в районах Новоандреевки и Степного.

На Приднепровском направлении враг вчера не проводил активных действий.

На Курском направлении продолжается украинская операция. Вчера российские войска 29 раз штурмовали украинские позиции, нанесли 19 авиаударов, сбросили 25 УАБ и совершили 479 обстрелов, в том числе 9 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок нет.

российско-украинская войнаГенштаб
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