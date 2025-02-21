Росіяни запустили вночі 160 безпілотників: вдалося збити 87, ще 70 не досягли цілей

В ніч на 21 лютого Росія запустила 160 БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори та 2 ракети "Іскандер-М/KN-23".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях".

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Деталі: Як заявили у Повітряних силах, росіяни вночі атакували Україну не лише безпілотниками, але і ракетами "Іскандер", які випустили з території Криму по Одесі.

Свої БпЛА Росія запускала з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Шаталово. Атаку з повітря відбивали українська авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. Внаслідок повітряних боїв вдалось збити 87 безпілотників, ще 70 не досягли цілей та були локаційно втрачені.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина", – йдеться у дописі Повітряних сил.