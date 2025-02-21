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Война 2025

Россияне запустили ночью 160 беспилотников: удалось сбить 87, еще 70 не достигли целей

Украинская правдаПятница, 21 февраля 2025, 09:14
Россияне запустили ночью 160 беспилотников: удалось сбить 87, еще 70 не достигли целей
Сбитый "Шахед", иллюстративное фото с Facebook Воздушных сил

В ночь на 21 февраля Россия запустила 160 БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы и 2 ракеты "Искандер-М/KN-23".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 87-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях".

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Детали: Как заявили в Воздушных силах, россияне ночью атаковали Украину не только беспилотниками, но и ракетами "Искандер", которые выпустили с территории Крыма по Одессе. 

Свои БпЛА Россия запускала из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Шаталово. Атаку с воздуха отражали украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате воздушных боев удалось сбить 87 беспилотников, еще 70 не достигли целей и были локально потеряны.

"В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области", – говорится в заметке Воздушных сил.

российско-украинская войнавоздушная тревогабеспилотники
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