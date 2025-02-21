Рубіо: Зустріч Трампа і Путіна залежатиме від домовленостей про припинення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж заявив, що тема особистої зустрічі президента Дональда Трампа з правителем РФ Володимиром Путіним обговорювалась на зустрічі в Ер-Ріяді, але він наразі не може сказати, коли вона відбудеться.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію пресслужби Держдепу США

Деталі: На запитання, чи можлива вона після 2025 року, держсекретар відповів: "Я не знаю, коли це станеться. Але зустріч між президентом Путіним і президентом Трампом має бути зустріччю про щось".

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Пряма мова: "Ми маємо знати, про що ця зустріч, що на ній буде досягнуто. Зазвичай такі зустрічі не проводять доти, доки ви не дізнаєтеся про якийсь результат чи прогрес".

Більше деталей: Саме тому, за словами Рубіо, "коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежить від того, чи зможемо ми домогтися прогресу в припиненні війни в Україні".

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