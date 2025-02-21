Рубио: Встреча Трампа и Путина будет зависеть от договоренностей о прекращении войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что тема личной встречи президента Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным обсуждалась на встрече в Эр-Рияде, но он пока не может сказать, когда она состоится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию пресс-службы Госдепа США

Детали: На вопрос, возможна ли она после 2025 года, госсекретарь ответил: "Я не знаю, когда это произойдет. Но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна быть встречей о чем-то".

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Прямая речь: "Мы должны знать, о чем эта встреча, что на ней будет достигнуто. Обычно такие встречи не проводят до тех пор, пока вы не узнаете о каком-то результате или прогрессе".

Больше деталей: Именно поэтому, по словам Рубио, "когда состоится эта встреча, во многом зависит от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине".

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