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Война 2025

Рубио: Встреча Трампа и Путина будет зависеть от договоренностей о прекращении войны в Украине

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 21 февраля 2025, 09:25
Рубио: Встреча Трампа и Путина будет зависеть от договоренностей о прекращении войны в Украине
Трамп и Путин в 2018 году. фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что тема личной встречи президента Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным обсуждалась на встрече в Эр-Рияде, но он пока не может сказать, когда она состоится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию пресс-службы Госдепа США

Детали: На вопрос, возможна ли она после 2025 года, госсекретарь ответил: "Я не знаю, когда это произойдет. Но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна быть встречей о чем-то".

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Прямая речь: "Мы должны знать, о чем эта встреча, что на ней будет достигнуто. Обычно такие встречи не проводят до тех пор, пока вы не узнаете о каком-то результате или прогрессе".

Больше деталей: Именно поэтому, по словам Рубио, "когда состоится эта встреча, во многом зависит от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине".

Предыстория:

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ТрампПутинроссийско-украинская война
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