У Конгрес США внесли проєкт про повний вихід з ООН

У Конгресі США з’явився проєкт з пропозицією виходу Сполучених Штатів з ООН.

Джерело: Fox News, "Європейська правда"

Деталі: Сенатор-республіканець Майк Лі з Юти вніс проєкт щодо повного виходу США із 2025 року, який передбачає вихід країни з ООН і всіх пов’язаних з нею агентств та припинення фінансування їхньої діяльності.

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Крім того відомо, що респубіканець Чіп Рой з Техасу хоче внести такий проєкт у Палаті представників.

"ООН перетворились на майданчик для тиранів і місце для атак проти Америки та її союзників. Ми маємо припинити платити за це. Зараз, коли президент Трамп робить революцію у нашій зовнішній політиці, ставлячи Америку на перше місце, ми маємо вийти з цієї фіктивної організації і поставити за пріоритет справжні альянси, що працюють на безпеку і процвітання нашої країни", – заявив Лі.

Чіп Рой аргументує свій проєкт тим, що ООН "нічого не дає".

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"Попри усі гроші та увагу, ця корумпована глобальна організація десятиліттями була неспроможною запобігати війнам, геноцидам, порушенням прав людини та навіть пандеміям", – заявив республіканець, окремо пригадавши скандал зі спецагентством з підтримки палестинських біженців UNRWA, частина співробітників якого могли бути причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Ще близько десятка республіканців заявили про підтримку проєкту.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп вдруге вивів США з Ради ООН з прав людини.