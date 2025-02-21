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Война 2025

В Конгресс США внесли проект о полном выходе из ООН

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 21 февраля 2025, 10:17
В Конгресс США внесли проект о полном выходе из ООН
здание Конгресса США, Getty Images

В Конгрессе США появился проект с предложением выхода Соединенных Штатов из ООН.

Источник: Fox News, "Европейская правда"

Детали: Сенатор-республиканец Майк Ли из Юты внес проект по полному выходу США с 2025 года, который предусматривает выход страны из ООН и всех связанных с ней агентств и прекращение финансирования их деятельности.

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Кроме того, известно, что республиканец Чип Рой из Техаса хочет внести такой проект в Палате представителей.

"ООН превратились в площадку для тиранов и место для атак против Америки и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это. Сейчас, когда президент Трамп делает революцию в нашей внешней политике, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и поставить в приоритет настоящие альянсы, работающие на безопасность и процветание нашей страны", – заявил Ли.

Чип Рой аргументирует свой проект тем, что ООН "ничего не дает".

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"Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобальная организация десятилетиями была неспособна предотвращать войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии", – заявил республиканец, отдельно вспомнив скандал со спецагентством по поддержке палестинских беженцев UNRWA, часть сотрудников которого могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

Еще около десятка республиканцев заявили о поддержке проекта.

Напомним, в начале февраля Трамп во второй раз вывел США из Совета ООН по правам человека.

СШАООНТрамп
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