Китай заявив, що підтримує "консенсус" між США і Росією щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив на саміті G20 в Південній Африці, що Пекін підтримує "нещодавній консенсус", досягнутий між США і Росією щодо припинення війни в Україні.

Джерело: міністерство закордонних справ Китаю

Дослівно: "Останнім часом лунають заклики до мирних переговорів і відкривається вікно для миру. Хоча позиції всіх сторін не зовсім узгоджуються і складно знайти прості рішення складних проблем, діалог краще, ніж конфронтація, а мирні переговори краще, ніж війна.

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Китай завжди виступав за якнайшвидше і мирне врегулювання "кризи" (війни - ред.) і активно просуває мир і переговори відповідно до "чотирьох принципів", запропонованих головою КНР Сі Цзіньпіном.

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, в тому числі нещодавній консенсус, досягнутий між Сполученими Штатами і Росією, і очікує, що сторони знайдуть стійке і довгострокове рішення, яке зніме їхні взаємні занепокоєння. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи" (війни - ред.) відповідно до запитів сторін і з урахуванням занепокоєння міжнародного співтовариства, особливо глобального Півдня".

Деталі: Крім того Ван зустрівся зі із представником РФ Сергієм Лавровим в кулуарах зустрічі G20 в Йоганнесбурзі в четвер.

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Водночас у своїй заяві G20 очільник МЗС Китаю заявив, що країни "повинні поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного, а також шлях розвитку і соціальну систему, самостійно обрані кожною країною".

Дослівно: "Ми повинні наполягати на вирішенні розбіжностей між країнами та міжнародних і регіональних гарячих точок шляхом діалогу і переговорів у мирний спосіб, утримуватися від протистояння між таборами і втручання у внутрішні справи інших країн".

Заява Вана з'явилися після того, як американські та російські посадовці зустрілися в Саудівській Аравії цього тижня без участі України, щоб обговорити питання припинення війни. Переговори в Ер-Ріяді викликали побоювання, що Вашингтон і Москва можуть укласти мирну угоду на вигідних для Росії умовах.

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