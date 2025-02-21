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Война 2025

Китай заявил, что поддерживает "консенсус" между США и Россией относительно войны в Украине

Алена МазуренкоПятница, 21 февраля 2025, 12:33
Китай заявил, что поддерживает консенсус между США и Россией относительно войны в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И. фото: getty images

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на саммите G20 в Южной Африке, что Пекин поддерживает "недавний консенсус", достигнутый между США и Россией по прекращению войны в Украине.

Источник: министерство иностранных дел Китая

Дословно: "В последнее время раздаются призывы к мирным переговорам и открывается окно для мира. Хотя позиции всех сторон не совсем согласуются и сложно найти простые решения сложных проблем, диалог лучше, чем конфронтация, а мирные переговоры лучше, чем война.

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Китай всегда выступал за скорейшее и мирное урегулирование "кризиса" (войны - ред.) и активно продвигает мир и переговоры в соответствии с "четырьмя принципами", предложенными председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, в том числе недавний консенсус, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией, и ожидает, что стороны найдут устойчивое и долгосрочное решение, которое снимет их взаимные беспокойства. Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса" (войны - ред.) в соответствии с запросами сторон и с учетом беспокойства международного сообщества, особенно глобального Юга".

Детали: Кроме того Ван И встретился с с представителем РФ Сергеем Лавровым в кулуарах встречи G20 в Йоханнесбурге в четверг.

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В то же время в своем заявлении G20 глава МИД Китая заявил, что страны "должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также путь развития и социальную систему, самостоятельно выбранные каждой страной".

Дословно: "Мы должны настаивать на разрешении разногласий между странами и международных и региональных горячих точек путем диалога и переговоров мирным путем, воздерживаться от противостояния между лагерями и вмешательства во внутренние дела других стран".

Утверждение Вана появились после того, как американские и российские чиновники встретились в Саудовской Аравии на этой неделе без участия Украины, чтобы обсудить вопрос прекращения войны. Переговоры в Эр-Рияде вызвали опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить мирное соглашение на выгодных для России условиях.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп, который давно угрожал прекратить американскую помощь Украине, в последние дни повторял тезисы Кремля, называя президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и обвиняя Киев в жестоком полномасштабном вторжении Москвы.
  • Китай был одним из важнейших союзников Кремля во время его нападения на Украину, и западные официальные лица обвиняли Пекин в предоставлении материалов и технологий для укрепления российской оборонки. Китай неоднократно отрицал эти обвинения и настаивал на своей беспристрастности.
  • В прошлом месяце лидер Китая Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин пообещали углубить связи между своими странами, опираясь на заявление, которое оба лидера подписали накануне вторжения в Украину и в котором провозгласили, что китайско-российское сотрудничество не имеет "никаких ограничений".

Китайроссийско-украинская войнаСШАРосcия
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