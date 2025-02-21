Китай заявил, что поддерживает "консенсус" между США и Россией относительно войны в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на саммите G20 в Южной Африке, что Пекин поддерживает "недавний консенсус", достигнутый между США и Россией по прекращению войны в Украине.

Источник: министерство иностранных дел Китая

Дословно: "В последнее время раздаются призывы к мирным переговорам и открывается окно для мира. Хотя позиции всех сторон не совсем согласуются и сложно найти простые решения сложных проблем, диалог лучше, чем конфронтация, а мирные переговоры лучше, чем война.

Реклама:

Китай всегда выступал за скорейшее и мирное урегулирование "кризиса" (войны - ред.) и активно продвигает мир и переговоры в соответствии с "четырьмя принципами", предложенными председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, в том числе недавний консенсус, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией, и ожидает, что стороны найдут устойчивое и долгосрочное решение, которое снимет их взаимные беспокойства. Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса" (войны - ред.) в соответствии с запросами сторон и с учетом беспокойства международного сообщества, особенно глобального Юга".

Детали: Кроме того Ван И встретился с с представителем РФ Сергеем Лавровым в кулуарах встречи G20 в Йоханнесбурге в четверг.

РЕКЛАМА:

В то же время в своем заявлении G20 глава МИД Китая заявил, что страны "должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также путь развития и социальную систему, самостоятельно выбранные каждой страной".

Дословно: "Мы должны настаивать на разрешении разногласий между странами и международных и региональных горячих точек путем диалога и переговоров мирным путем, воздерживаться от противостояния между лагерями и вмешательства во внутренние дела других стран".

Утверждение Вана появились после того, как американские и российские чиновники встретились в Саудовской Аравии на этой неделе без участия Украины, чтобы обсудить вопрос прекращения войны. Переговоры в Эр-Рияде вызвали опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить мирное соглашение на выгодных для России условиях.

Напомним: