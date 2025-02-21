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Війна 2025

Вдвічі більше американців назвали диктатором Трампа, а не Зеленського – опитування

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 лютого 2025, 12:40
Вдвічі більше американців назвали диктатором Трампа, а не Зеленського – опитування
володимир Зеленський, Дональд Трамп, фото: Getty Images

За даними опитування YouGov, майже вдвічі більше американців вважають свого новообраного президента Дональда Трампа "диктатором" порівняно з українським лідером Володимиром Зеленським.

Джерело: Newsweek з посиланням на опитування, передає "Європейська правда"

Деталі: У респондентів запитали, чи вважають вони Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна диктаторами.

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За даними опитування, 41% учасників вважають Трампа диктатором, що трохи нижче 45%, які так не вважають. Ще 14% респондентів заявили, що не впевнені, чи вважають вони його диктатором, чи ні.

Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли "так", а 45% – "ні". Ще  33% опитаних не визначилися з відповіддю.

В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого, взяв участь 4071 американець.

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Передісторія:

  • Відмова України від підписання угоди щодо рідкісноземельних металів призвела до того, що останніми днями Трамп, зокрема, назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".
  • Коментуючи останні заяви очільника Білого дому, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "президент Трамп дуже засмутився через президента Зеленського", зокрема через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

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ТрампЗеленськийопитуванняСША
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