Вдвое больше американцев назвали диктатором Трампа, а не Зеленского – опрос

По данным опроса YouGov, почти вдвое больше американцев считают своего президента Дональда Трампа "диктатором" по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: Newsweek со ссылкой на опрос, передает "Европейская правда"

Детали: У респондентов спросили, считают ли они Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина диктаторами.

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По данным опроса, 41% участников считают Трампа диктатором, что чуть ниже 45%, которые так не считают. Еще 14% респондентов заявили, что не уверены, считают ли они его диктатором или нет.

Когда участников опроса спросили, считают ли они Зеленского диктатором, как и Трампа, 22% ответили "да", а 45% - "нет". Еще 33% опрошенных не определились с ответом.

В опросе YouGov, проведенном 19 февраля, принял участие 4071 американец.

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Предыстория:

Отказ Украины от подписания соглашения по редкоземельным металлам привел к тому, что в последние дни Трамп, в частности, назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Комментируя последние заявления главы Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "президент Трамп очень расстроился из-за президента Зеленского", в частности из-за отсутствия благодарности за американскую помощь и отказа подписать соглашение по украинским полезных ископаемых.

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