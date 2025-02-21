Стівен Кінг повернувся в соцмережу Х і назвав Трампа і Маска зрадниками-путінолюбами

Культовий американський письменник Стівен Кінг назвав президента США Дональда Трампа та його прибічника мільярдера Ілона Маска зрадниками, які обожнюють російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: Кінг у соціальній мережі X (Twitter)

Деталі: У листопаді 2024 року письменник заявив, що залишає соцмережу X, бо вона стала занадто токсичною.

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Ввечері ж 20 лютого 2025 року з’явилося нове повідомлення "Я повернувся. Сумували за мною?". Воно набрало 110 тисяч лайків.

Одразу після цього з’явився ще один "твіт": "Просто хотів сказати, що Трамп - зрадник, путінолюб і гівнюк! А Ілона це тим більше стосується". Цей пост набрав понад 180 тисяч лайків.