Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х и назвал Трампа и Маска предателями-путинолюбами

Культовый американский писатель Стивен Кинг назвал президента США Дональда Трампа и его сторонника миллиардера Илона Маска предателями, которые обожают российского правителя Владимира Путина.

Источник: Кинг в социальной сети X (Twitter)

Детали: В ноябре 2024 года писатель заявил, что покидает соцсеть X, потому что она стала слишком токсичной.

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Вечером же 20 февраля 2025 года появилось новое сообщение "Я вернулся. Скучали по мне?". Оно набрало 110 тысяч лайков.

Сразу после этого появился еще один "твит": "Просто хотел сказать, что Трамп - предатель, путинолюб и говнюк! А Илона это вдвойне касается". Этот пост набрал более 180 тысяч лайков.