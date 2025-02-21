Глава ЦПК заявив, що його першому командиру вручили підозру

Глава ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що Державне бюро розслідувань вручило підозру його першому командиру – комбату київської ТРО, куди Шабунін, за його словами, мобілізувався в перші дні війни.

Джерело: глава ЦПК в Telegram

Пряма мова Шабуніна: "ДБР стверджує, що у комбата: "виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В."

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Я не жартую – саме це ДБР інкримінує моєму колишньому комбату. При цьому, про яку саме "неправомірну вигоду нематеріального характеру" йдеться ДБР не вказує".

Деталі: Шабунін додав, що, згідно з даними ДБР, нібито для "реалізації цього умислу" комбат погодив йому відрядження в НАЗК, яке "знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій", і що це дало главі ЦПК можливості не виконувати бойові завдання військової частини.



"Підозру моєму командиру ДБР вчора (20 лютого – ред.) притягнули прямо у військовий госпіталь – в той день, коли я поїхав з Києва до нового місця служби", – написав він.



Шабунін вважає, що нібито саме через це його хотіли "швидше випхати зі столиці".



"Підозра настільки ж юридично убога, наскільки ДБР і прокуратура залежні від Єрмака/Татарова. Очевидно, що вони просто тиснуть (чи залякують) мого комбата", – написав глава ЦПК.

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