Глава ЦПК заявив, що його першому командиру вручили підозру
Глава ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що Державне бюро розслідувань вручило підозру його першому командиру – комбату київської ТРО, куди Шабунін, за його словами, мобілізувався в перші дні війни.
Джерело: глава ЦПК в Telegram
Пряма мова Шабуніна: "ДБР стверджує, що у комбата: "виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В."
Я не жартую – саме це ДБР інкримінує моєму колишньому комбату. При цьому, про яку саме "неправомірну вигоду нематеріального характеру" йдеться ДБР не вказує".
Деталі: Шабунін додав, що, згідно з даними ДБР, нібито для "реалізації цього умислу" комбат погодив йому відрядження в НАЗК, яке "знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій", і що це дало главі ЦПК можливості не виконувати бойові завдання військової частини.
"Підозру моєму командиру ДБР вчора (20 лютого – ред.) притягнули прямо у військовий госпіталь – в той день, коли я поїхав з Києва до нового місця служби", – написав він.
Шабунін вважає, що нібито саме через це його хотіли "швидше випхати зі столиці".
"Підозра настільки ж юридично убога, наскільки ДБР і прокуратура залежні від Єрмака/Татарова. Очевидно, що вони просто тиснуть (чи залякують) мого комбата", – написав глава ЦПК.
Передісторія:
- Раніше голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про тиск з боку Офісу президента та про те, що його переводять служити з Києва на Харківщину.