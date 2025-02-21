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Война 2025

Глава ЦПК заявил, что его первому командиру вручили подозрение

Ирина БалачукПятница, 21 февраля 2025, 13:44

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Государственное бюро расследований вручило подозрение его первому командиру – комбату киевской ТРО, куда Шабунин, по его словам, мобилизовался в первые дни войны.

Источник: глава ЦПК в Telegram

Прямая речь Шабунина: "ГБР утверждает, что у комбата: "возник умысел получить неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства с Шабуниным В.В."

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Я не шучу – именно это ГБР инкриминирует моему бывшему комбату. При этом, о какой именно "неправомерной выгоде нематериального характера" идет речь ГБР не указывает".

Детали: Шабунин добавил, что, согласно данным ГБР, якобы для "реализации этого умысла" комбат согласовал ему командировку в НАПК, которое "находится удаленно от районов ведения боевых действий", и что это дало главе ЦПК возможности не выполнять боевые задачи воинской части.

"Подозрение моему командиру ГБР вчера (20 февраля – ред.) притащили прямо в военный госпиталь – в тот день, когда я уехал из Киева на новое место службы", – написал он.

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Шабунин считает, что якобы именно из-за этого его хотели "побыстрее выпихнуть из столицы".

 "Подозрение настолько же юридически убогое, насколько ГБР и прокуратура зависимы от Ермака/Татарова. Очевидно, что они просто давят (или запугивают) моего комбата", – написал глава ЦПК. 

Предыстория: 

ЦПКГБР
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