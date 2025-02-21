Розвідка Естонії: На Донеччині росіяни втрачають цінну техніку

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії констатує, що бойові дії на фронті в Україні, а також у Курській області РФ не вщухають, водночас просування російським окупантами дається непросто і супроводжується втратами, зокрема цінної техніки.

Джерело: глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, якого цитує ERR, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, основним ударним напрямком, як і раніше, залишається Покровський напрямок у Донецькій області.

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"Російські війська продовжують наступ: вони досягли південних передмість Покровська, під їхнім контролем також перебуває село Котлине, на південному заході від Покровська", – зазначив Ківісельг.

На Курахівському напрямку було захоплено села Дачне та Улакли, а наступним, імовірно, під контроль російських збройних сил потрапить село Костянтинопіль.

Існує загроза оточення українських підрозділів у цьому районі, проте ситуацію дещо пом'якшує річка Вовча, що протікає в північній частині потенційного "котла" і є природною перешкодою, додав він.

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За словами Ківісельга, просування далося непросто: за лютий російська армія просувалася в середньому на один квадратний кілометр на день, втрачаючи при цьому цінну техніку.

Повідомляється, що українським силам вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь", а також вперше ліквідувати важку вогнеметну систему ТОС-2. Обидві установки були знищені в Донецьку.

За оцінкою Ківісельга, російські окупаційні війська можуть відчувати проблеми з артилерією та її застосуванням.

"Надходять повідомлення про те, що Росія очікує на нові поставки боєприпасів із Північної Кореї для артилерійських систем калібру 122 і 152 мм, а також на поставки різних ракет", – сказав глава розвідцентру.

Постачання боєприпасів, перекидання особового складу і техніки з Північної Кореї та інших союзних країн свідчать про значну залежність російських військ від зовнішньої допомоги, незважаючи на спроби представити ситуацію інакше, додав Ківісельг.

Нагадаємо: Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.

Крім того, розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.