Разведка Эстонии: На Донетчине россияне теряют ценную технику

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии констатирует, что боевые действия на фронте в Украине, а также в Курской области РФ не утихают, в то же время продвижение российским оккупантами дается непросто и сопровождается потерями, в частности ценной техники.

Источник: глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, которого цитирует ERR, "Европейская правда"

Детали: По его словам, основным ударным направлением по-прежнему остается Покровское направление в Донецкой области.

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"Российские войска продолжают наступление: они достигли южных пригородов Покровска, под их контролем также находится село Котлино, на юго-западе от Покровска", - отметил Кивисельг.

На Кураховском направлении были захвачены села Дачное и Улаклы, а следующим, вероятно, под контроль российских вооруженных сил попадет село Константинополь.

Существует угроза окружения украинских подразделений в этом районе, однако ситуацию несколько смягчает река Волчья, протекающая в северной части потенциального "котла" и являющаяся естественным препятствием, добавил он.

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По словам Кивисельга, продвижение далось непросто: за февраль российская армия продвигалась в среднем на один квадратный километр в день, теряя при этом ценную технику.

Сообщается, что украинским силам удалось уничтожить российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", а также впервые ликвидировать тяжелую огнеметную систему ТОС-2. Обе установки были уничтожены в Донецке.

По оценке Кивисельга, российские оккупационные войска могут испытывать проблемы с артиллерией и ее применением.

"Поступают сообщения о том, что Россия ожидает новых поставок боеприпасов из Северной Кореи для артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм, а также поставок различных ракет", - сказал глава разведцентра.

Поставки боеприпасов, переброска личного состава и техники из Северной Кореи и других союзных стран свидетельствуют о значительной зависимости российских войск от внешней помощи, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, добавил Кивисельг.

Напомним: Разведка Великобритании посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мобилизованных в 2022 году подписывать контракты с Министерством обороны.

Кроме того, разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.