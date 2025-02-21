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Війна 2025

Британська розвідка: Росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти через втрати

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 21 лютого 2025, 14:32
Британська розвідка: Росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти через втрати
Ілюстративне фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії, посилаючись на російське видання "Верстка", повідомила, що військове командування РФ змушує мобілізованих у 2022 році підписувати безстрокові контракти з Міністерством оборони через брак досвідчених солдатів на тлі втрат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд на сторінці британського Міноборони в X (Twitter)

Деталі: Як зазначили у відомстві, хоча контракти, які отримують російські солдати, мають формальну дату закінчення, вони, як повідомляється, можуть діяти до нескінченності.

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Тим, хто відмовляється їх підписувати, погрожують відправити їх у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%, йдеться в огляді.

Розвідка припускає, що зусилля Росії змусити мобілізованих підписати безстрокові контракти, ймовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, адже з моменту вторгнення в Україну в 2022 році Росія втратила близько 860 тисяч вбитими і пораненими.

Це суттєво зменшило кількість російських військовослужбовців з більш ніж елементарним рівнем підготовки, зауважують британські аналітики.

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Крім того, як наголошено в огляді, російська влада намагається зменшити потенційну потребу в подальшій непопулярній всередині країни мобілізації.

Розвідка нагадує, що після оголошення часткової мобілізації у 2022 році сотні тисяч молодих і освічених росіян вирішили залишити країну. Це суттєво вплинуло на довгострокові труднощі на російському ринку праці.

Що передувало:

  • Раніше у НАТО відзначили зростання втрат серед російських окупаційних військ в Україні: за минулий рік РФ втратила понад 530 тисяч солдатів вбитими та пораненими.
  • Розвідка Британії на основі статистики, яку наводить Генштаб ЗСУ, назвала січень 2025 року найгіршим місяцем втрат для РФ після грудня 2024 року.

Велика БританіярозвідкаРосія
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