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Война 2025

Британская разведка: Россия заставляет мобилизованных подписывать бессрочные контракты из-за потерь

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 21 февраля 2025, 14:32
Британская разведка: Россия заставляет мобилизованных подписывать бессрочные контракты из-за потерь
Иллюстративное фото: Getty Images

Разведка Великобритании, ссылаясь на российское издание "Верстка", сообщила, что военное командование РФ заставляет мобилизованных в 2022 году подписывать бессрочные контракты с Министерством обороны из-за нехватки опытных солдат на фоне потерь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор на странице британского Минобороны в X (Twitter)

Детали: Как отметили в ведомстве, хотя контракты, которые получают российские солдаты, имеют формальную дату окончания, они, как сообщается, могут действовать до бесконечности.

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Тех, кто отказывается их подписывать, угрожают отправить в "мясной штурм", где уровень выживания составляет лишь 10-15%, говорится в обзоре.

Разведка предполагает, что усилия России заставить мобилизованных подписать бессрочные контракты, вероятно, частично мотивированы нехваткой опытных солдат, ведь с момента вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла около 860 тысяч убитыми и ранеными.

Это существенно уменьшило количество российских военнослужащих с более чем элементарным уровнем подготовки, отмечают британские аналитики.

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Кроме того, как отмечается в обзоре, российские власти пытаются уменьшить потенциальную потребность в дальнейшей непопулярной внутри страны мобилизации.

Разведка напоминает, что после объявление частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч молодых и образованных россиян решили покинуть страну. Это существенно повлияло на долгосрочные трудности на российском рынке труда.

Что предшествовало:

  • Ранее в НАТО отметили рост потерь среди российских оккупационных войск в Украине: за прошлый год РФ потеряла более 530 тысяч солдат убитыми и ранеными.
  • Разведка Британии на основе статистики, которую приводит Генштаб ВСУ, назвала январь 2025 года худшим месяцем потерь для РФ после декабря 2024 года.

ВеликобританияразведкаРосcия
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