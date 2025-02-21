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Війна 2025

Мерц порівняв заяви Трампа про Україну з тим, що казав Путін роками

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 лютого 2025, 14:48
Мерц порівняв заяви Трампа про Україну з тим, що казав Путін роками
Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований заявами президента США про війну РФ проти України. Він вважає, що слова Трампа – це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".

Джерело: Tagesschau з посиланням на заяву Мерца, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Мерца: "Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його".

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Деталі: Він наголосив на важливості того, щоб європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання "дуже і дуже швидко".

За словами Мерца, просити і благати про місце за столом переговорів – неправильний підхід. "Тепер ми повинні створити свою власну вагу", – резюмував він.

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НімеччинаТрампросійсько-українська війнаПутін
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