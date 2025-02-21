Мерц порівняв заяви Трампа про Україну з тим, що казав Путін роками

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований заявами президента США про війну РФ проти України. Він вважає, що слова Трампа – це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".

Джерело: Tagesschau з посиланням на заяву Мерца, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Мерца: "Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його".

Реклама:

Деталі: Він наголосив на важливості того, щоб європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання "дуже і дуже швидко".

За словами Мерца, просити і благати про місце за столом переговорів – неправильний підхід. "Тепер ми повинні створити свою власну вагу", – резюмував він.

Що було раніше: