Мерц порівняв заяви Трампа про Україну з тим, що казав Путін роками
Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований заявами президента США про війну РФ проти України. Він вважає, що слова Трампа – це "по суті, класична підміна злочинця на жертву".
Джерело: Tagesschau з посиланням на заяву Мерца, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова Мерца: "Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його".
Деталі: Він наголосив на важливості того, щоб європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання "дуже і дуже швидко".
За словами Мерца, просити і благати про місце за столом переговорів – неправильний підхід. "Тепер ми повинні створити свою власну вагу", – резюмував він.
Що було раніше:
- Після заяв Трампа низка європейських лідерів та окремі члени Республіканської партії висловилися на захист України і президента Володимира Зеленського.
- 21 лютого в Єврокомісії підтвердили, що не ставлять під сумнів те, що Росія є країною-агресором.
- Як відомо, йдеться про заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україні "не слід було починати війну".