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Война 2025

Мерц сравнил заявления Трампа об Украине с тем, что говорил Путин годами

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 21 февраля 2025, 14:48
Мерц сравнил заявления Трампа об Украине с тем, что говорил Путин годами
Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что был шокирован заявлениями президента США о войне РФ против Украины. Он считает, что слова Трампа - это "по сути, классическая подмена преступника на жертву".

Источник: Tagesschau со ссылкой на заявление Мерца, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Мерца: "Это российский нарратив, это то, как Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Дональд Трамп сейчас, очевидно, сам принял его".

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Детали: Он подчеркнул важность того, чтобы европейцы договорились о совместной стратегии решения этого вопроса "очень и очень быстро".

По словам Мерца, просить и умолять о месте за столом переговоров – неправильный подход. "Теперь мы должны создать свой собственный вес", – резюмировал он.

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ГерманияТрампроссийско-украинская войнаПутин
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