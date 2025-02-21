ДБР: У Дніпрі суддя підробив підпис і привласнив орендовану квартиру в центрі міста

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста.

Джерело: ДБР, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та пів року не допускав власницю до її квартири. Одночасно з цим він звернувся з цивільним позовом до іншого районного суду Дніпра з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. Колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру його власністю.

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Як доказ у суді була використана підроблена розписка від власниці житла, яка нібито підтверджувала отримання нею 412 тисяч гривень за продаж квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала.

Почеркознавча експертиза підтвердила її слова: підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить майже 1 млн грн.

Крім того, під час обшуків у судді серед іншого правоохоронці вилучили мобільний телефон із даними, що підтверджують факт незаконного заволодіння нерухомістю.

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фото огп

Судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 384 КК України (введення суду в оману) та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.