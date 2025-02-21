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ГБР: В Днепре судья подделал подпись и присвоил арендованную квартиру в центре города

Валентина РоманенкоПятница, 21 февраля 2025, 14:56
ГБР: В Днепре судья подделал подпись и присвоил арендованную квартиру в центре города
фото СБУ

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении судье Бабушкинского районного суда Днепра, который незаконно присвоил квартиру в историческом центре города.

Источник: ГБР, СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, судья арендовал жилье, однако уже через два месяца прекратил платить арендную плату и полгода не допускал владелицу в ее квартиру. Одновременно с этим он обратился с гражданским иском в другой районный суд Днепра с требованием признать за ним право собственности на эту недвижимость. Коллега подозреваемого удовлетворил иск и признал квартиру его собственностью.

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В качестве доказательства в суде была использована поддельная расписка от владелицы жилья, которая якобы подтверждала получение ею 412 тысяч гривен за продажу квартиры. Однако женщина заявила, что никаких денег не получала и никаких документов не подписывала.

Почерковедческая экспертиза подтвердила ее слова: подпись на расписке оказалась поддельной. Другая экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость квартиры составляет почти 1 млн грн.

Кроме того, во время обысков у судьи среди прочего правоохранители изъяли мобильный телефон с данными, подтверждающими факт незаконного завладения недвижимостью.

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фото огп

Судье сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение суда в заблуждение) и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

мошенничествоДнепрГБРСБУ
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