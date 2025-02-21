Росіяни вдарили дроном по авто поліції у Купʼянську: троє поранених

21 лютого російські військові вдарили по автівці поліції у Купʼянську на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє поліцейських.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "О 7:55 військові РФ завдали удар БпЛА, попередньо типу "Молнія", по місту Куп’янськ. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому знаходились поліцейські".

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Деталі: зазанчається, що троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.