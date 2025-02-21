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Война 2025

Россияне ударили дроном по авто полиции в Купянске: трое раненых

Анастасия ПроцПятница, 21 февраля 2025, 15:53
Россияне ударили дроном по авто полиции в Купянске: трое раненых
фото: полиция Харьковской области

21 февраля российские военные ударили по машине полиции в Купянске на Харьковщине, в результате чего пострадали трое полицейских.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В 7:55 военные РФ нанесли удар БПЛА, предварительно типа „Молния", по городу Купянск. Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские".

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Детали: отмечается, что трое сотрудников Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Харьковская областьполиция
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