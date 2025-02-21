Россияне ударили дроном по авто полиции в Купянске: трое раненых
Пятница, 21 февраля 2025, 15:53
21 февраля российские военные ударили по машине полиции в Купянске на Харьковщине, в результате чего пострадали трое полицейских.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "В 7:55 военные РФ нанесли удар БПЛА, предварительно типа „Молния", по городу Купянск. Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские".
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Детали: отмечается, что трое сотрудников Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.