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Війна 2025

Наказали зруйнувати Оскільську греблю: СБУ повідомила про заочну підозру генералам РФ 

Анастасія ПроцП'ятниця, 21 лютого 2025, 17:05
Наказали зруйнувати Оскільську греблю: СБУ повідомила про заочну підозру генералам РФ 
фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російським генералам  Олегу Цокову та Олегу Маковецькому, які наказали здійснити підрив і подальше знищення дамби Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом російським генералам в екоциді та порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 441, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). 

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Екологічні прокурори спільно зі слідчими СБУ встановили двох російських генералів – співучасників екологічної катастрофи, а саме знищення греблі Оскільського водосховища на Харківщині". 

Деталі: За даними слідства, один із підозрюваних – уродженець Чугуєва Харківської області, генерал-лейтенант, командувач 6-ю армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу Олег Маковецький.

У прокуратурі зазначають, що він вже є фігурантом кількох кримінальних справ за накази щодо бомбардувань Харкова та області. Зокрема, його підозрюють у організації авіаудару по торговому центру "Епіцентр" у Харкові. 

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"Саме за його наказами по греблі Оскільського водосховища було завдано ударів ракетами "Х-59" та фугасними авіаційними бомбами "ФАБ-250/500/1500"", – йдеться в повідомленні.

 
фото: Харківська обалсна прокуратура

Другий підозрюваний – генерал-лейтенант, командувач 20-ї загальновійськової армії західного військового округу РФ (в/ч №89425, м. Воронеж) Олег Цоков. 

За даними слідства, під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року він наказав замінувати та підірвати греблю водосховища, коли російська армія залишала Харківську область.

12 вересня підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи здійснили підрив щита першого затвору та дорожнього перекриття між будівлею ГЕС і галереєю стаціонарних механізмів.

У цей час авіаційні групи під командуванням Маковецького прикривали російських саперів з повітря. Згодом, із 13 по 30 вересня, російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Повідомляється, що руйнування греблі спричинило екологічну катастрофу державного рівня. Водосховище втратило до 70% води, було розмито родючі ґрунти, а унікальні природні екосистеми опинилися під загрозою знищення.

Внаслідок зневоднення Оскільського водосховища та підтоплення прибережної зони відбулися зміни у природно-техногенній екосистемі річки Сіверський Донець. Загальні збитки, завдані довкіллю, експерти оцінюють у майже 4 мільярди гривень.

 
фото: Харківська обалсна прокуратура

На місці злочину знайдено докази застосування російських авіаційних боєприпасів. Крім того, Збройні Сили України збили ворожий винищувач, який брав участь в атаці на греблю.

Наразі триває встановлення інших російських військових, причетних до цього воєнного злочину.

Харківська областьРосія
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