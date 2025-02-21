Приказали разрушить Оскольскую плотину: СБУ сообщила о заочном подозрении генералам РФ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении российским генералам Олегу Цокову и Олегу Маковецкому, которые приказали осуществить подрыв и дальнейшее уничтожение дамбы Оскольского водохранилища на Харьковщине осенью 2022 года.

Источник: Харьковская областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум российским генералам в экоциде и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 441, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Экологические прокуроры совместно со следователями СБУ установили двух российских генералов – соучастников экологической катастрофы, а именно уничтожение плотины Оскольского водохранилища на Харьковщине".

Детали: По данным следствия, один из подозреваемых – уроженец Чугуева Харьковской области, генерал-лейтенант, командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа Олег Маковецкий.

В прокуратуре отмечают, что он уже является фигурантом нескольких уголовных дел за приказы по бомбардировкам Харькова и области. В частности, его подозревают в организации авиаудара по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.

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"Именно по его приказам по плотине Оскольского водохранилища были нанесены удары ракетами "Х-59" и фугасными авиационными бомбами "ФАБ-250/500/1500", – говорится в сообщении.

фото: Харьковская областная прокуратура

Второй подозреваемый – генерал-лейтенант, командующий 20-й общевойсковой армии западного военного округа РФ (в/ч №89425, г. Воронеж) Олег Цоков.

По данным следствия, во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года он приказал заминировать и взорвать плотину водохранилища, когда российская армия покидала Харьковскую область.

12 сентября подчиненные ему инженерно-саперные подразделения осуществили подрыв щита первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов.

В это время авиационные группы под командованием Маковецкого прикрывали российских саперов с воздуха. Впоследствии, с 13 по 30 сентября, российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.

Сообщается, что разрушение плотины повлекло экологическую катастрофу государственного уровня. Водохранилище потеряло до 70% воды, были размыты плодородные почвы, а уникальные природные экосистемы оказались под угрозой уничтожения.

Вследствие обезвоживания Оскольского водохранилища и подтопления прибрежной зоны произошли изменения в природно-техногенной экосистеме реки Северский Донец. Общие убытки, нанесенные окружающей среде, эксперты оценивают почти в 4 миллиарда гривен.

фото: Харьковская областная прокуратура

На месте преступления найдены доказательства применения российских авиационных боеприпасов. Кроме того, Вооруженные Силы Украины сбили вражеский истребитель, который участвовал в атаке на плотину.

Сейчас продолжается установление других российских военных, причастных к этому военному преступлению.