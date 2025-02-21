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Війна 2025

Келлог назвав переговори з Зеленським позитивними, а його – "мужнім лідером нації"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 21 лютого 2025, 17:33
Келлог назвав переговори з Зеленським позитивними, а його – мужнім лідером нації
фото: Зеленський і Келлог

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог охарактеризував переговори з президентом України Володимиром Зеленським як "широкі й позитивні", відзначивши його рішучість і лідерство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Келлога у соцмережі X (Twitter)

Деталі: Заява спецпредставника США прозвучала через два дні після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.

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"Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі і позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером воюючої нації, та його талановитою командою національної безпеки", – написав Келлог.

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Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Келлогом стосувалась ситуації на фронті та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо:

  • 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки. 

війнаЗеленський
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