Келлог назвав переговори з Зеленським позитивними, а його – "мужнім лідером нації"

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог охарактеризував переговори з президентом України Володимиром Зеленським як "широкі й позитивні", відзначивши його рішучість і лідерство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Келлога у соцмережі X (Twitter)

Деталі: Заява спецпредставника США прозвучала через два дні після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1