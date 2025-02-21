Кэллог назвал переговоры с Зеленским позитивными, а его – "мужественным лидером нации"

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог охарактеризовал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским как "широкие и позитивные", отметив его решительность и лидерство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в соцсети X (Twitter)

Детали: Заявление спецпредставителя США прозвучало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.

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A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации, и его талантливой командой национальной безопасности", – написал Келлог.

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Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним: