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Война 2025

Кэллог назвал переговоры с Зеленским позитивными, а его – "мужественным лидером нации"

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 21 февраля 2025, 17:33
Кэллог назвал переговоры с Зеленским позитивными, а его – мужественным лидером нации
фото: Зеленский и Келлог

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог охарактеризовал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским как "широкие и позитивные", отметив его решительность и лидерство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в соцсети X (Twitter)

Детали: Заявление спецпредставителя США прозвучало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.

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"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации, и его талантливой командой национальной безопасности", – написал Келлог.

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Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним:

  • 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимости безопасности Украины и трансатлантической безопасности.

войнаЗеленский
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