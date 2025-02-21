Одна людина загинула і 9 постраждали через удари РФ по Донеччині

Через російські війська півночі Донеччини щонайменше одна людина загинула і 9 отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Деталі: У Слов'янську поранено 7 людей від 51 до 83 років, пошкоджено 62 приватні будинки й адмінбудівлю.

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фото - донецька ова

фото - донецька ова

Водночас у прокуратурі уточнили, що внаслідок влучання авіабомби у город одного з домоволодінь дістали осколкові поранення голови та грудної клітини двоє містянок 68 й 83 років. Ще двоє чоловіків отримали рвану рану руки і садно скроневої ділянки.

Крім того, у чотирьох жінок діагностовано гостру реакцію на стрес, серед них двоє пенсіонерок 74 й 75 років.

Пряма мова Філашкіна: "У Краматорську поранено 39-річного чоловіка, пошкоджено 46 приватних будинків і 2 автомобілі.

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У Никанорівці Миколаївської громади відомо про 1 загиблу людину й 1 поранену, зруйновано будинок".