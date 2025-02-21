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Война 2025

Один человек погиб и 9 пострадали из-за ударов РФ по Донецкой области

Татьяна ОлейникПятница, 21 февраля 2025, 18:17
Один человек погиб и 9 пострадали из-за ударов РФ по Донецкой области
Фото - Донецкая ОВА

Из-за российских войск севера Донецкой области по меньшей мере один человек погиб и 9 получили ранения.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Детали: В Славянске ранены 7 человек от 51 до 83 лет, повреждены 62 частных дома и админздание.

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фото - донецкая ова
 
фото - донецкая ова

В то же время в прокуратуре уточнили, что в результате попадания авиабомбы в огород одного из домовладений получили осколочные ранения головы и грудной клетки две горожанки 68 и 83 лет. Еще двое мужчин получили рваную рану руки и ссадину височной области.

Кроме того, у четырех женщин диагностирована острая реакция на стресс, среди них - две пенсионерки 74 и 75 лет.

Прямая речь Филашкина: "В Краматорске ранен 39-летний мужчина, повреждены 46 частных домов и 2 автомобиля.

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В Никаноровке Николаевской громады известно об 1 погибшем человеке и 1 раненом, разрушен дом".

Донецкая областьвойнабоевые действия
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