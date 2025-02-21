В Одесі підірвали авто військового прокурора: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"

Служба безпеки України повідомляє, що разом із поліцейськими "по гарячих слідах" затримала чоловіка, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року.

Джерело: СБУ, Нацполіція, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Дослівно Нацпол: "Завербований ворогом найманець за обіцянку грошової винагороди виготовив та встановив у середмісті саморобний вибуховий пристрій, що був приведений у дію. На щастя, обійшлося без жертв. Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна".

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Деталі: За даними спецслужби, 20 лютого було підірвано автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Також було пошкоджено кілька автівок та фасад будівлі.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту на автовокзалі. Він планував втечу до столиці. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.

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За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ РФ.

У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру в терористичному акті. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

СБУ нагадує: якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".