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Война 2025

В Одессе взорвали авто военного прокурора: подозреваемого задержали "по горячим следам"

Валентина РоманенкоПятница, 21 февраля 2025, 18:52
В Одессе взорвали авто военного прокурора: подозреваемого задержали по горячим следам
фото полиции

Служба безопасности Украины сообщает, что вместе с полицейскими "по горячим следам" задержала мужчину, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года.

Источник: СБУ, Нацполиция, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Дословно Нацпол: "Завербованный врагом наемник за обещание денежного вознаграждения изготовил и установил в центре города самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие. К счастью, обошлось без жертв. Фигуранту грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества".

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Детали: По данным спецслужбы, 20 февраля был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения. Также были повреждены несколько автомобилей и фасад здания.

Вечером того же дня правоохранители задержали исполнителя теракта на автовокзале. Он планировал побег в столицу. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких" денег.

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По инструкции российской спецслужбы молодой человек в съемной квартире собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.

Для увеличения поражающей силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора.

Также напротив "цели" злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ РФ.

В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

 

Сейчас ему сообщено о подозрении в террористическом акте. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

СБУ напоминает: если вас вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования - сразу сообщайте об этом на чат-бот СБУ "Спали "ФСБешника".

терроризмРосcиявойнаСБУ
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