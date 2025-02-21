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Війна 2025

ЗМІ: Трамп зустрінеться з президентом Польщі

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 21 лютого 2025, 18:50

Цими вихідними президент США Дональд Трамп зустрінеться у Вашингтоні з польським візаві Анджеєм Дудою.

Джерело: кілька польських ЗМІ, зокрема Polsat News і PAP, із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією ЗМІ, зустріч Дуди й Трампа може відбутися в Білому домі або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) біля Вашингтоном.

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Як стверджує PAP, зустріч запланована на 20:30 за київським часом у суботу, 21 лютого.

Дуда, таким чином, стане першим європейським лідером, якого в себе прийме Дональд Трамп після перемоги на виборах президента США.

Також відомо, що наступного тижня США відвідають президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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Як казав Макрон, він хоче переконати президента США, що "його інтереси збігаються з нашими, що б він не думав".

ТрампДуда
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