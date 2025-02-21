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Война 2025

СМИ: Трамп встретится с президентом Польши

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 21 февраля 2025, 18:50

В эти выходные президент США Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с польским визави Анджеем Дудой.

Источник: несколько польских СМИ, в частности Polsat News и PAP, со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации СМИ, встреча Дуды и Трампа может состояться в Белом доме или на Конференции консервативных политических действий (CPAC) возле Вашингтона.

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Как утверждает PAP, встреча запланирована на 20:30 по киевскому времени в субботу, 21 февраля.

Дуда, таким образом, станет первым европейским лидером, которого у себя примет Дональд Трамп после победы на выборах президента США.

Также известно, что на следующей неделе США посетят президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Как говорил Макрон, он хочет убедить президента США, что "его интересы совпадают с нашими, что бы он ни думал".

ТрампДуда
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