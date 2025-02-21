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Війна 2025

91% українців проти мирних переговорів без участі Києва – опитування

Євген КізіловП'ятниця, 21 лютого 2025, 19:26
91% українців проти мирних переговорів без участі Києва – опитування
фото: Getty Images

91% опитаних українців категорично не сприймають переговори США і Росії щодо припинення війни без участі України.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Згідно з дослідженням, ця група українців також вважає, що нормалізація стосунків між США і РФ має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському Союзу.

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Водночас, 64% громадян України підтримують прямі переговори Києва та Москви, і цей показник зростає в динаміці, а 81% вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Опитування проводилося 20-21 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

СШАРосіяУкраїнапереговори
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