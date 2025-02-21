91% украинцев против мирных переговоров без участия Киева – опрос

91% опрошенных украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России о прекращении войны без участия Украины.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Согласно исследованию, эта группа украинцев также считает, что нормализация отношений между США и РФ имеет позитив прежде всего для России и вредит как Украине, так и Европейскому Союзу.

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В то же время, 64% граждан Украины поддерживают прямые переговоры Киева и Москвы, и этот показатель растет в динамике, а 81% считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Опрос проводился 20-21 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.