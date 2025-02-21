Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному

Євген КізіловП'ятниця, 21 лютого 2025, 20:02
Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному
фото: Getty Images

З січня рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського підвищився з 57 до 65%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Водночас не довіряють Зеленському 34% опитаних громадян України.

Реклама:

Валерію Залужному довіряють 76%, недовіряють – 16%; Сергію Притулі довіряють 34%, недовіряють – 51%; Петру Порошенку довіряють 22%, недовіряють – 76%; Дмитру Разумкову довіряють 19%, недовіряють – 41%; Юлії Тимошенко довіряють 11%, недовіряють – 86%.

 

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Опитування проводилося 20-21 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

РЕКЛАМА:

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

ЗеленськийЗалужнийопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У пійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони
відео, фотоПольський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному
Путін наказав підготуватись до повернення західних компаній в РФ – FT
фото, відеоВ Одесі підірвали авто військового прокурора: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"
Трамп заявив, що Зеленський "не дуже важливий" на мирних переговорах
Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив із Шольцом про "справедливий мир" для України
Трамп заявив, що Зеленський "не дуже важливий" на мирних переговорах
Радник Трампа заявив, що Зеленський незабаром підпише угоду про надра зі США
Останні новини
23:48
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів
23:35
Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО
23:24
Британський прем'єр на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну
23:12
Новини економіки 21 лютого: РФ може віддати заморожені активи, "військова цензура" на видатки
22:58
Зеленський: Команди України та США працюють над проєктом угоди
22:48
У Берліні чоловіка важко поранили біля меморіалу Голокосту, нападника шукають
22:40
Російські війська атакували об’єкти інфраструктури на Сумщині
22:33
фотоФільм про українських вчителів і учнів показали в основному конкурсі Берлінале: як це відбувалося
22:15
"Дуже хороший початок": посол ЄС – про плани розмістити 30 тисяч "миротворців" в Україні
21:58
інтерв'юГоловний тренер збірної з баскетболу: Якщо запросили в національну команду, ти не повинен відмовлятися
Усі новини...
Реклама:
Реклама: