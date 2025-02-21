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Война 2025

Опрос: 65% украинцев доверяют Зеленскому, но еще больше – Залужному

Евгений КизиловПятница, 21 февраля 2025, 20:02
Опрос: 65% украинцев доверяют Зеленскому, но еще больше – Залужному
фото: Getty Images

С января уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому повысился с 57 до 65%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: В то же время не доверяют Зеленскому 34% опрошенных граждан Украины.

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Валерию Залужному доверяют 76%, не доверяют - 16%; Сергею Притуле доверяют 34%, не доверяют - 51%; Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют - 76%; Дмитрию Разумкову доверяют 19%, не доверяют - 41%; Юлии Тимошенко доверяют 11%, не доверяют - 86%.

 

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Опрос проводился 20-21 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

ЗеленскийЗалужныйопрос
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