Європейські міністри оборони обговорять посилення підтримки України

Франція разом з Естонією організували онлайн-зустріч міністрів оборони близько десятка країн Європи, де будуть обговорюватися шляхи посилення підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За даними Bloomberg, в онлайн-зустрічі на рівні міністрів оборони візьмуть участь Велика Британія, Італія, Німеччина й Польща, а також представники Європейського Союзу і НАТО.

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Учасники, як очікується, обговорять шляхи підтримки України; інших подробиць агентство не наводить.

Зустріч відбудеться 24 лютого – того ж дня, коли в Україні очікують кількох європейських лідерів, серед яких президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також у цей день засідатиме Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якій топдипломатка Кая Каллас оголосить пропозицію щодо великого пакета військової підтримки України.