Европейские министры обороны обсудят усиление поддержки Украины

Франция вместе с Эстонией организовали онлайн-встречу министров обороны около десятка стран Европы, где будут обсуждаться пути усиления поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: По данным Bloomberg, в онлайн-встрече на уровне министров обороны примут участие Великобритания, Италия, Германия и Польша, а также представители Европейского Союза и НАТО.

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Участники, как ожидается, обсудят пути поддержки Украины; других подробностей агентство не приводит.

Встреча состоится 24 февраля – в тот же день, когда в Украине ожидают нескольких европейских лидеров, среди которых президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в этот день будет заседать Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором топ-дипломат Кая Каллас объявит предложение по большому пакету военной поддержки Украины.