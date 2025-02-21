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Війна 2025

Польський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 21 лютого 2025, 20:49
Польський міністр привіз у США збитий в Україні Шахед
фото: Polsat News

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів у США збитий українцями дрон-камікадзе Shahed.

Джерело: Сікорський у соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Сікорський розмістив відеоролик, в якому зазначив, що дрон збили українці, а потім його вивезли до Польщі.

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Він зазначив, що у суботу на конференції може виступити президент США Дональд Трамп.

"Конференція консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні – одна з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року учасники можуть спостерігати за символом загибелі тисяч невинних людей, збитим українцями і переданих Польщею: іранським безпілотником "Шахед", – написав Сікорський.

"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", – додав він.

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У п'ятницю на конференції виступив радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц і заявив, що президент України Володимир Зеленський у найближчий час підпише угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин.

ПольщаСШАШахед
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