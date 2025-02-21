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Война 2025

Польский министр привез в США сбитый в Украине "Шахед"

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 21 февраля 2025, 20:49
Польский министр привез в США сбитый в Украине Шахед
фото: Polsat News

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов в США сбитый украинцами дрон-камикадзе Shahed.

Источник: Сикорский в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Сикорский разместил видеоролик, в котором отметил, что дрон сбили украинцы, а затем его вывезли в Польшу.

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Он отметил, что в субботу на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.

"Конференция консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитых украинцами и переданных Польшей: иранским беспилотником "Шахед", – написал Сикорский.

"Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – добавил он.

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В пятницу на конференции выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых.

ПольшаСШАШахед
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