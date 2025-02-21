Польский министр привез в США сбитый в Украине "Шахед"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов в США сбитый украинцами дрон-камикадзе Shahed.

Источник: Сикорский в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Сикорский разместил видеоролик, в котором отметил, что дрон сбили украинцы, а затем его вывезли в Польшу.

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Он отметил, что в субботу на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.

"Конференция консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитых украинцами и переданных Польшей: иранским беспилотником "Шахед", – написал Сикорский.

"Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – добавил он.

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Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.



Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025

В пятницу на конференции выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых.