The Telegraph: У Європі бояться, що США відмовляться підтримувати "трибунал для Путіна"

Європейські держави вважають, що відмова нової адміністрації США від називання Росії агресором може сигналізувати про їхній вихід з групи країн, які готують спецтрибунал за злочин агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Західні посадовці, з якими поспілкувався The Telegraph, кажуть, що представники США відмовилися назвати Росію агресором на зустрічі Core Group – групи країн, які готують спецтрибунал.

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Дипломатична нота, з якою ознайомився The Telegraph, свідчить, що європейські чиновники були "шоковані" заявами США на низці міжнародних зустрічей про те, що Росію слід запросити назад до "цивілізованого світу".

Така позиція поставила під сумнів підготовку до заключної зустрічі групи в березні.

"Якщо вони (США. – Ред.) не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", – сказав один зі співрозмовників The Telegraph.

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Інший назвав сценарій виходу США з Core Group "досить радикальним зсувом". "Переписування історії і вдавання, що не Росія розпочала цю війну, – це те, на що ми просто не можемо і не погодимося", – додав він.

Європейські столиці зараз проводять переговори щодо можливого "розпаду" спеціального трибуналу, якщо США вийдуть з нього, зазначає The Telegraph.

Раніше ЗМІ повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Також у США не знають, чи підтримають резолюцію ООН із засудженням вторгнення Росії в Україну.